Constructorul care lucrează la tronsonul al doilea al autostrăzii Sebeş-Turda a intrat în vizorul ministrului Transporturilor.

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Răzvan Cuc a fost pe șantier și este nemulțumit de mobilizarea angajaților, iar acum amenință cu rezilierea contractului cu societatea greacă Aktor.

Deși statul e cu plata la zi, constructorul are doar 55 de angajați și 75 de utilaje ăn teren.

Acest tronson are 24 de kilometri și ar trebui să fie gata până la sfârșitul acestui an.

