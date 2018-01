♦ Lucrările de construcţii cad pentru al doilea an consecutiv, dar restrângerea s-a accentuat în ultima parte a anului trecut. La 11 luni din 2017, lucrările de construcţii au căzut cu 6,9%, pe fondul prăbuşirii sectorului construcţilor inginereşti (investiţiile statului în infrastructură), care au avut o cădere de 23,2% la 11 luni, an/an, şi de 8,3% în noiembrie 2017 faţă de noiembrie 2016.

Datele din conturile naţionale confirmă, la rându-le, căderea accentuată a sectorului cons­trucţiilor, care a ajuns, la nouă luni din an, să însemne sub 4% din PIB: construcţiile au avut o contribuţie zero la creşterea... citeste mai mult