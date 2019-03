Constantin Silvestri, omagiat la 50 de ani de la dispariție, printr-o expoziție și un concert cameral

Tot mai mulți artiști de excepție din țară și din străinătate se arată interesați an de an să cânte pe scena Festivalului Muzical Internațional 'In memoriam Constantin Silvestri' de la Târgu Mureș, ajuns la a XXV-a ediție. Acest interes este generat...

Agerpres, 13 Octombrie 2015