Constantin Pricope este noul director general la LDP Vaslui

Societatea Lucrări Drumuri și Poduri SA Vaslui are, de câteva zile, un nou director. Ing. Constantin Pricope, fost șef birou Producție, plecat în 2017 la Consiliul Județean, la Direcția Tehnică, a fost ales de către Consiliul de Administrație al societății pe postul de director general, înlocuindu-l astfel pe inginerul Adrian Cotigă, ieșit la pensie. Pricope are o carte de vizită impresionantă, deși are doar 10 ani de când a terminat Facultatea de Construcții și Instalații, din Iași. Cursuri de perfecționare pentru postul de “inspector în domeniul securității în muncă” și manager de proiect, expert achiziții publice, șef birou la LDP, cu lucrări în diverse zone ale... citeste mai mult

