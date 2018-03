Constantin Budescu, omul care a dus în spate FCSB în acest sezon de Liga 1, este tot mai aproape de plecarea din România. Jucătorul de 29 de ani a impresionat în acest sezon de Liga 1 și Europa League, iar mai multe echipe se pregătesc să-i facă oferte uriașe.

Budescu are un sezon de excepție din toate punctele de vedere. În cele 29 de meciuri jucate în acest sezon, creierul FCSB are 11 goluri și 11 pase de gol. Practic, ”Budi” este omul căruia i se datorează prezența FCSB în lupta la titlu cu CFR Cluj.

Budescu are o clauză accesibilă la FCSB: 3 milioane de Euro, astfel că oricând un club din Est ar... citeste mai mult

