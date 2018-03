Constantin Andronache este noul șef al AFER

Ministrului Transporturilor, Lucian Sova, l-a numit joi, printr-un ordin, pe Constantin Andronache la conducerea Autorității Feroviare Române (AFER).

Anterior numirii in functie, Constantin Andronache a fost sef al Departamentului Certificare Subsisteme Structurale si Vehicule din cadrul Organismului Notificat Feroviar Roman (ONFR).

Constantin Andronache il inlocuieste in functia de director al AFER pe Marin Preda, care a preluat oficial mandatul in 23 noiembrie 2017, fiind numit la conducere de ministrul Transporturilor de atunci, Felix Stroe.

