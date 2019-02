Trimis în judecată de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, pentru loviri sau alte violenţe şi ameninţare, un bărbat, din municipiu, a fost condamnat ieri la închisoare cu executare.



Pentru săvârşirea violenţă în familie, inculpatul a luat un an de închisoare, iar pentru ameninţare, cel în cauză a luat şase luni de închisoare.



Instanţa i-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de un an de închisoare, la care a adăugat un spor de o treime din cealaltă pedeapsă aplicată, două luni de închisoare, în final inculpatul executând pedeapsa de un an şi două luni de închisoare, cu executare. Decizia Judecătoriei... citeste mai mult