Furt ca-n codru pe Sararie ziua in amiaza mare! In urma cu putin timp, la un imobil care in trecut apartinea armatei, iar acum este dezafectat, hotii s-au pus nestingheriti pe furat tabla de pe acoperis. Acesta se afla pe strada Sararie. Chiar daca in...

Buna ziua Iasi, 21 Octombrie 2011