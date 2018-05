Mai mulți conducători auto au fost depistați în trafic de polițiștii IPJ Constanța fie sub influența băuturilor alcoolice fie fără permis de conducere.

Potrivit IPJ Constanța, la data de 6 mai a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din localitatea Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, care a condus un autoturism pe strada Constanței, fiind sub influența băuturilor alcoolice.



La data de 6 mai a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat un tânăr, în vârstă de 24 de ani, din Constanța, care a condus un autoturism pe bulevardul I.C. Brătianiu, din municipiu, fiind sub influența băuturilor alcoolice și fără a poseda... citeste mai mult