Primul târg de Crăciun din Constanța va fi organizat de “By The Sea Events” și se va intitula “Christmas Market By The Sea”. Perioada în care se va desfășura târgul este 30 noiembrie - 27 decembrie 2018, în Piața Ovidiu.

Cei care vor vizita târgul de Crăciun se vor putea bucura de spectacole și concert, un pationoar, un carusel, un târg tradițional cu produse de sezon și decorațiuni, Căsuța lui Moș Crăciun, un trenuleț, un loc special amenejat pentru donații către cei nevoiași, dar și un brad imens de Crăciun.

Casa lui Moș Crăciun va fi atracția principală pentru copii, fiind un loc magic unde Moșul și ajutoarele sale îi... citeste mai mult

