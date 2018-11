Instanța de judecată a emis în această după-amiază mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile pentru șoferul depistat ieri sub influența băuturilor alcoolice și reținut inițial, respectiv un bărbat care a comis tâlhăria asupra unei femei, căreia i-a sustras poșetă. Ambii au fost introduși în arestul IPJ Constanța.

Potrivit IPJ Constanța, primul a fost depistat de polițiștii Serviciului Rutier in Constanta, iar al doilea de polițiștii din cadrul Biroului investigații Criminale al Poliției municipiului Constanța.

Conducătorul auto are 47 de ani și este din Constanța, iar al doilea are 34 de ani și este din Cobadin.

