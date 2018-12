Mâine, 17 decembrie 2018, ora 15:00, în sala Remus Opreanu, în prezenţa Secretarului de Stat Adrian Petcu, va avea loc ceremonia de învestire a subprefectului Ionuţ Done.

