Piaţa de distribuţie IT este în continuare fragmentată şi competitivă, dar sunt aşteptate maturizarea şi consolidarea acesteia, în condiţiile în care valoarea domeniului ar putea ajunge anul acesta la 750 de milioane de euro. Cum văd jucătorii piaţa şi care sunt tendinţele pentru acest an?

Liderul pieţei de distribuţie IT din România este Network One Distribution, firmă deţinută de Iulian Stanciu, care în 2016 a avut afaceri de aproape 1 miliard de lei (993 de milioane de lei) şi un profit net de 9,4 milioane de lei.

Următorii jucători din piaţă sunt Elkotech România - cu venituri de peste 279 de milioane de lei, Enterprise...