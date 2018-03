Andreea Bălan, soția actorului din Botoșani, George Burcea va lansa în curând o nouă piesă.



Noul single al Andreei Bălan va fi unul cu și despre dragoste, artista pregătește o melodie fabuloasă pentru fanii ei.

”Noul meu single se numește ”Tango în priviri”. Este o piesă de dragoste, o poveste de dragoste foarte frumoasă. Pentru poveștile, în general, au un dans al lor. Fiecare poveste are dansul său, mai lent, alert, mai vesel sau mai trist. Cu toții trăim o poveste de dans, de dragoste în relațiile noastre și asta și ilustrează videoclipul. Filmez toată ziua am început de dimineață. Am mai multe cadre, am mai multe... citeste mai mult

