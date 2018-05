Un nou magazin Flanco se va deschide pe 12 aprilie in ERA Shopping Park Oradea, dupa o investitie de 1.800.000 lei (circa 400.000 euro). Noul magazin se deschide dupa inca doua in reteaua Argo, in centrele din Sibiu si Suceava. Magazinul Flanco din...

Daily business, 10 Aprilie 2012