Sub Președinția României, Consiliul UE a aprobat luni cele trei propuneri pentru poziția care urmează să fie adoptată de Uniune în cadrul Comitetului mixt al Spațiului Economic European (SEE), în privința modificării unor anexe la Acordul privind SEE. Propunerile au fost dezbătute și aprobate anterior în cadrul Grupului de lucru pentru Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS).

Aceste propuneri vizează modificarea următoarelor anexe ale Acordului privind SEE: anexa IX (Servicii financiare), anexa XIX (Protecția consumatorilor), anexa II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) și anexa XI (comunicații... citeste mai mult