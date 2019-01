Redăm mai jos comunicatul integral transmis de Consiliul Tineretului din România:

Premierul Viorica Dăncilă va căuta astăzi, 24 ianuarie, să câştige sprijinul Comitetului Economic şi Social European – cel mai important for consultativ al instituţiilor europene, pentru perioada Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene. Din păcate pentru România, imaginea sa şi a Guvernului în raport cu acest for a fost compromisă încă din octombrie, atunci când prim-ministrul a călcat în picioare principiul autonomiei decizionale a structurii omoloage din România, Consiliul Economic şi Social, prin demiterea fără motiv a reprezentanţilor societăţii civile în acest for.

