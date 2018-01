Consiliul Legislativ a avizat favorabil, insa cu multe observatii, proiectul de lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), aflat acum in Senat. Consiliul Legislativ atrage atentia asupra mai multor neclaritati, dar si asupra unor articole care nu ar respecta dispozitiile legale in vigoare. In opinia Consiliului, modul in care ar urma sa se faca derogari si exceptari de la mai multe acte normative nu respecta legislatia in vigoare. "Pe de alta parte, mentionam ca aceste derogari de la dreptul comun aplicabil in... citeste mai mult