Consiliul Judeţean Constanţa a atribuit un contract, în urma unei licitaţii publice, pentru achiziţionarea de furtunuri de refulare a apei de tip B şi furtunuri de refulare a apei de tip C. Atribuirea a avut loc la data de 7 ianuarie 2019.



Mai precis, este vorba de achiziţia de furtunuri de refulare a apei de tip B şi furtunuri de refulare a apei tip C, pentru Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al Judeţului Constanţa, potrivit necesităţilor identificate, respectiv: furtunuri de refulare a apei tip B - 750 role şi furtunuri de refulare a apei tip C - 250 role. Valoarea totală a achiziţiei a fost de 189.875 de lei,... citeste mai mult