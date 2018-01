Consiliul Judetean Calarasi va moderniza Stadionul Municipal

Consiliul Judetean Calarasi este decis sa sprijine performanta in sport si ca atare sustine financiar orice activitate sportiva. Una dintre acestea este fotbalul si AFC Dunarea Calarasi are parte de toata atentia, mai cu seama ca a si obtinut rezultate foarte bune in anul care tocmai s-a incheiat. Echipa a incheiat anul pe primul loc in Liga a II-a.

Pe termen mediu, principalul obiectiv al AFC Calarasi este promovarea in Liga I, insa daca acest deziderat se va implini trebuie asigurate o serie de conditii pentru ca echipa sa se mentina intr-o astfel de pozitie. Trebuie ca echipa sa poata fi sustinuta financiar si nu ajunge... citeste mai mult