Consiliul European de iarnă s-a terminat fără ca liderii UE să cedeze în fața premierului britanic, care speră într-o rediscutare a acordului încheiat cu cei 27 și extrem de criticat la Londra. În aceste condiții, Brexitul continuă să fie o necunoscută care se va prelungi și în prima parte a anului viitor. Amănunte în corespondența lui Lucian Pîrvoiu, de la ultima întâlnire a șefilor de state și guverne din acest an.

