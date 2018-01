Consiliul Concurentei analizeaza preluarea Buse Gaz SRL de catre grupul Messer

Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Grupul Messer preia compania Buse Gaz SRL. In urma acestei tranzactii, Grupul Messer, prin intermediul subdisiarelor Messer Romania Gaz SRL si Messer Belgium NV, va detine 100% din capitalul social al Buse Gaz SRL.

Grupul Messer este un grup de societati active la nivel mondial in domeniul productiei si distributiei de gaze industriale, medicinale si speciale, precum si in domeniul serviciilor conexe acestor produse. In Romania, Grupul Messer este activ in sectorul gazelor industriale si medicinale.

Buse Gaz SRL este o companie activa in sectorul gazelor industriale, in special pe pietele de livrare a gazelor industriale in... citeste mai mult