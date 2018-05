Consiliul Concurentei analizeaza preluarea Brikston Construction Solutions de catre Wienerberger Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind operatiunea prin care Wienerberger Sisteme de Caramizi SRL preia Brikston Construction Solutions SA pentru a evalua efectele acesteia pe piata producerii si comercializarii de caramizi si blocuri ceramice din Romania.

Wienerberger Sisteme de Caramizi SRL, companie a Grupului Wienerberger, este prezenta in Romania, in principal, in sectorul producerii si comercializarii de caramizi si blocuri ceramice. Wienerberger Sisteme de Caramizi opereaza in Romania patru unitati... citeste mai mult