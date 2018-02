Consiliul Concurentei analizeaza preluarea Bancpost de catre Banca Transilvania Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Banca Transilvania S.A. preia Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A. si ERB Leasing IFN S.A.

In conformitate cu prevederile Legii concurentei (nr. 21/1996), operatiunea propusa este o concentrare economica ce depaseste pragurile valorice prevazute de lege, fiind supusa controlului Consiliului Concurentei. Ca urmare, autoritatea de concurenta va evalua aceasta tranzactie in scopul stabilirii compatibilitatii cu un mediu concurential normal si va emite o decizie in... citeste mai mult