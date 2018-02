Consiliul Concurentei analizeaza preluarea A&D Pharma Holdings de catre Glebi Holdings Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Glebi Holdings PLC, parte a Grupului Penta, preia A&D Pharma Holdings NV.

Consiliului analizeaza operatiunea din punct de vedere al compatibilitatii cu un mediu concurential normal, respectiv al posibilelor efecte anticoncurentiale, in conformitate cu Regulamentul privind autorizarea concentrarilor economice.



Grupul Penta este specializat in investitii pe termen lung, in diferite domenii, precum: jocuri de noroc, servicii financiare, servicii... citeste mai mult