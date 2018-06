Consiliul Concurentei a autorizat preluarea Grupului Halewood de catre Alexandrion Holdings Consiliul Concurentei a anuntat ca a autorizat tranzactia prin care The Alexandrion Holdings Limited a preluat grupul de societati Halewood.

Alexandrion Holding Limited este parte a Grupului Alexandrion, un grup avand o structura multi-business, organizata in jurul productiei si comercializarii bauturilor alcoolice, in special a bauturilor spirtoase.



Grupul Halewood desfasoara, in principal, activitati de productie, imbuteliere si comercializare de vinuri, dar si de alte bauturi alcoolice si nealcoolice, pe teritoriul Romaniei.



Citeste si: Concurenta a autorizat redobandirea... citeste mai mult