Consiliul Concurentei a aprobat cesionarea marcii de unt La Dorna catre Simultan SRL Simultan SRL a primit avizul Consiliului Concurentei pentru a prelua licenta pentru productia si comercializarea untului sub marca La Dorna de la Grupul Lactalis.

Grupul Lactalis trebuie sa cesioneze marca de unt La Dorna ca urmare a angajamentelor pe care si le-a asumat anul trecut, in momentul preluarii companiilor Covalact SA si Lactate Harghita SA. In urma analizarii tranzactiei prin care Lactalis urma sa preia Covalact SA si Lactate Harghita SA, Consiliul Concurentei a constatat ca operatiunea putea...