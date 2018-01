Consiliul Concurentei a amendat cu 23,4 milioane lei 33 de companii si 4 asociatii de pe piata serviciilor de paza

Consiliul Concurentei a sanctionat cu amenzi in valoare totala de 23.422.255,99 lei (aproximativ 5 milioane euro) 33 de companii si 4 asociatii pentru fixarea pretului minim, respectiv facilitarea fixarii pretului minim pe piata serviciilor de paza.

In cadrul intalnirilor, membrii asociatiilor s-au inteles sa stabileasca un pret minim pentru servicii de paza pe tariful orar. Companiile au pretins ca intelegerea a avut loc din cauza ca unii operatori de pe aceasta piata practicau un pret mai mic chiar decat pretul rezultat avand in vedere doar cheltuieliele minime legale obligatorii.

