,,Am ales a nu face nicio referire în ce priveşte procesul pe care i l-am intentat lui Szesz până nu s-au consumat toate etapele.

Am răspuns doar punctual la elucubraţiile unui analfabet funcţional. Nu acelaşi lucru a înţeles să îl facă şi Szesz , continuând cu ce ştie el mai bine a face şi anume a denigra, a minţi, a-şi manipula susţinătorii şi cititorii.

Adevărul însă trebuie spus întotdeauna şi de aceea voi încerca să aduc la lumină de fapt ceea ce se vrea a se ascunde în acest proces.

L-am acţionat pe Szesz în instanţă pentru a arăta că toate articolele scrise la adresa mea şi a...