Consilierul lui Carmen Dan a demisionat de la Ministerul Afacerilor Interne

Consilierul lui Carmen Dan, implicat în trei dosare penale, a decis să își dea demisia.

Valentin Rîciu a anunţat pe pagina sa de Facebook că azi a decis să-şi înceteze activitatea la cabinetul ministrului Afacerilor Interne. "Așa văd eu ca polițist responsabilitatea", afirmă el.

„Astăzi am decis să-mi încetez activitatea la cabinetul ministrului Afacerilor Interne. Nu pentru că situația mea juridică s-ar fi schimbat cu ceva. După cum am precizat, nu am fost informat despre vreo acuzație... citeste mai mult