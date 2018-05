Consilierul general al Municipiului Bucureşti, Tudor-Tim Ionescu, s-a aflat duminică în Cernavodă, la centrul “Save the dogs and other animals”, un adăpost care se întinde pe 6 hectare. Aici sunt adăpostite, îngrijite şi sterilizate sute de câini, pisici, cai, dar şi 63 de măgari. Sunt animale fără stăpân sau abandonate de stăpân. “Azi am vizitat centrul #saveTheDogs and other #animals din Cernavodă, unde sunt adăpostiți 63 de măgăruși, fiecare cu o poveste grea în spate... Sunt oameni dedicați care au... citeste mai mult

