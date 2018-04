Braileanul Bogdan Botea, avocat si consilier local municipal (PND) ne-a povestit ca in urma cu putin timp s-a publicat o hotarare judecatoreasca prin care este anulat un proces verbal de contraventie, intocmit de Politia Locala. In procesul verbal, Botea este amendat cu suma de 1305 lei pentru ca nu a comunicat institutiei informatii privind persoana care i-a condus masina intr-o anumita zi in care a fost surprinsa parcata neregulamentar, in zona Tribunalului.

Pentru ca Bogdan Botea stia ca Politia Locala nu poate da o asemeanea amenda, neavand atributii in acest sens, a contestat procesul verbal si a castigat.

Consilierul... citeste mai mult