Este vorba de deputatul Răzvan Rotaru. Acesta a adresat cuvinte dure în primul rând la adresa consilierilor locali din PSD.



Și a făcut referire la modul în care s-au comportat aceștia la unele ședințe din Consiliul Local.

„Mutarea statuii I. C Brătianu în Parcul junior. Eu cred ca este un gest inadmisibil din partea consilierilor PSD, un gest incalificabil din partea lor. Ion. C Brătianu nu uitați că a fost prim- ministru al României, un om foarte vizibil la nivel național și cred că ar trebui să lăsăm la o parte orgoliile politice și atunci când vine vorba de cetățenii acestui municipiu. Eu am discutat cu consilierii locali și au primit un anumit... citeste mai mult

azi, 12:25 in Locale, Vizualizari: 29 , Sursa: Botosaneanul in