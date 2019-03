Azi, începând cu ora 12.00, are loc Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş care are pe ordinea de zi un număr de 15 proiecte, plus un raport. Organizarea evenimentului „Zilele Maramureşului – Haida, hai în Maramureş” ediţia a V-a, în perioada 17 – 19 mai 2019, este punctul important de pe ordinea de zi. Celelalte proiecte ce vor fi dezbătute de aleşii judeţeni sunt următoarele: Proiect de hotărâre privind depunerea spre finanţare a proiectului „Conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor în judeţul Maramureş”; Proiect de hotărâre privind implementarea în parteneriat a... citeste mai mult