25 de aleși din totalul de 33 au ajuns la ședința prin care s-a votat acordul de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul Botoşani şi Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani pentru realizarea proiectului „Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului din Cadrul Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie”.



Proiectul are o valoare de aproximativ 3,5 milioane de lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Regional (POR). Consilierii au votat inclusiv contribuția CJ-ului care este de circa 70.000 de lei.



După vot, președintele Consiliului Județean, Costică Macaleți a...

