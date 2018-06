Consilierul general PNL Ciprian Ciucu a anuntat, luni dimineata, ca in cladirea Primariei Capitalei au fost aduse moaste la care angajatii au fost pusi sa se inchine.

„Momente stanjenitoare pentru majoritatea angajatilor PMB. In aceasta dimineata, intre orele 8.30 si 10.00 salariatii PMB au fost invitati la camera 104 (langa cabinetul ei) sa se inchine unor moaste aduse special in acest scop, conform vointei primarului Capitalei. Mai multi angajati ai PMB m-au contactat si s-au aratat revoltati de situatia in care au fost pusi”, a scris consilierul Ciprian Ciucu pe... citeste mai mult