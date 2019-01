Consilier PNL, acuzat de contrabandã de tigãri, scandal cu politistii!

Un ieşean a fost pedepsit, după ce a fost acuzat de contrabandă cu ţigări. Magistraţii din cadrul Judecătoriei Iaşi l-au condamnat pe Cristian H. la un an şi şase luni de închisoare, cu suspendare, pentru contrabandă. LOCURI DE MUNCA IN COMERT IN...

Evenimentul, 2 Iulie 2016