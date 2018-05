Consens in lumea expertilor internationali: vaccinarea anti-HPV este o prioritate pentru Romania Board-ul International de Prevenire si Control al Infectiilor cu HPV, prin Universitatea din Antwerp, in parteneriat cu Societatea Romana de Microbiologie, s-a reunit pentru prima oara in Romania, intr-o sesiune de dezbateri si recomandari cu privire la rolul profesionistilor din domeniul medical in organizarea programelor de vaccinare impotriva bolilor provocate de HPV si integrarea acestora cu screening-ul cancerului... citeste mai mult

azi, 15:32 in Social, Vizualizari: 21 , Sursa: 9am in