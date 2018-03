Din partea organizaţiei de Bucureşti au fost înaintate două propuneri: Gabriela Firea şi Robert Negoiţă.

"Probabil că o să depun candidatura mâine sau poimâine (miercuri sau joi - n.r.), că avem tot timpul. Oricum, termenul este joi. Cu dna. Firea am discutat, normal. Facem echipă pe Bucureşti, pe regiune. Noi am fost echipă şi până acum, nu e nicio noutate. Discutăm de o normalitate, despre un obicei, despre o stare de fapt", a declarat Robert Negoiţă, pentru MEDIAFAX.

Tot din partea Bucureştiului, al doilea nume este al Gabrielei Firea, care a şi anunţat recent că, dacă are susţinerea, va candida.

Nume sigure sunt şi cele are reprezentanţilor regiunii... citeste mai mult

