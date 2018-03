Simona Halep o va înfrunta pe Serena Williams mai devreme decât s-ar fi aşteptat oricine. Cele două fac front comun în lupta contra autismului şi vor participa la Miami, la un eveniment caritabil.

Simona Halep a susţinut aceeaşi cauză şi la Indian Wells, unde a jucat împotriva campioanei de la Roland Garros Jelena Ostapenko, în cadrul evenimentului "Tennis with the stars".

La Miami, alături de Simona Halep şi Serena Williams vor mai juca australianul Nick Kyrgios şi americanul Frances Tiafoe.

Busy morning, guests are so excited for @cdrysdaletennis tennis event this afternoon with @serenawilliams @Simona_Halep @NickKyrgios @FTiafoe... citeste mai mult