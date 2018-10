Confort pentru bunici, la cele mai inalte standarde !

Una din etapele vietii este batranetea. Dupa o viata indelungata, multi dintre parintii sau bunicii nostri ajung la o varsta inaintata si, desi, multi dintre ei, mental se simt capabili sa mai faca multe lucruri, fizic, adesea, nu mai reusesc. Batranetea insa, nu trebuie vazuta ca o boala. Este unul din stadiile firesti ale fiecarei fiinte vii de pe pamant.

In vechime, in momentul in care parintii imbatraneau, acestia locuiau cu restul familiei. De exemplu, in Grecia Antica, copiii care nu-si tineau parintii, isi pierdeau, ca pedeapsa,... citeste mai mult