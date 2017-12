Conform raportului G2 Crowd, Xerox DocuShare se numara printre liderii serviciilor ECM

Platforma de servicii ECM (Enterprise Content Management) Xerox® DocuShare® a fost inclusa in cadranul liderilor pietei ECM, conform raportului elaborat de G2 Crowd.

„Volumele uriase de documente, fie ele imprimate pe hartie sau digitale, pot afecta in mod considerabil performanta unui business,” explica Gabriel Pantelimon, Country General Manager, Xerox Romania. „Xerox DocuShare reprezinta o solutie sigura si eficienta care gestioneaza cantitati mari de continut si le integreaza in procesele de business ale unei organizatii,... citeste mai mult