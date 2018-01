Sute de apeluri în plus la 112 şi aglomeraţie la camerele de gardă ale spitalelor. Aşa arată în aceste zile sistemul de urgenţă din toată ţara. Asta după ce structura pacienţilor s-a schimbat. „Vine toată lumea. Are, n-are o problemă, vine la spital! Am remarcat că s-a schimbat raportul din zona bolnavilor critici în zona bolnavilor mai puţin critici. Ca număr, e o creştere, în sensul că în loc de 380 de pacienţi pe zi, cât avem de obicei, am avut 420 de pacienţi în 24 de ore, ca medie. De asemenea, dacă înainte aveam cam 150 de pacienţi în zona non-critică, respectiv urgenţe de cod verde, albastru şi alb, acum am ajuns să avem cam 260 de astfel de cazuri”, a... citeste mai mult

