US OPEN. Angelique Kerber a câștigat turneul de la New York și va deveni lider mondial. Jucătoarea din Germania a avut un an EXCEPȚIONAL Angelique Kerber a câștigat, sâmbătă noaptea, finala turneului de la US Open, după ce s-a impus în fața Karolinei...

Evenimentul Zilei, 11 Septembrie 2016