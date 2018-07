In presa greaca apar informații noi despre cei patru diplomați ruși aflați la post în Grecia și declarați Personae non Gratae săptămână trecuta. Potrivit presei elene, exista dovezi clare precum ca Rusia încearcă să creeze o opoziția față de o înțelegere istorică dintre Grecia și Macedonia, care ar putea deschide calea pentru aderarea Macedoniei la NATO, slăbind astfel influența Moscovei în Balcanii de Vest.

Premierul macedonean Zoran Zaev, a semnalat, la rândul sau că are informații potrivit cărora Rusia se află în spatele unor proteste ce... citeste mai mult

azi, 09:58 in Politica, Vizualizari: 56 , Sursa: Amosnews in