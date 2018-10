„Căsnicia mea a fost un supliciu, pentru că îmi lipseşte dorinţa sexuală. Am fost dintotdeauna atrasă de femei, dar nu am avut niciodată curajul să accept asta“, îşi începe confesiunea Amanda C., care este căsătorită de peste 25 de ani şi are o fiică...

Adevarul, 13 Ianuarie 2015