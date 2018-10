O cititoare The Guardian cere sfatul Marielliei, experta in relații de familie a publicației: „Sunt împreună cu iubitul meu de trei ani, avem un copil împreună și încercăm să mai facem unul. El a fost căsătorit înainte, iar divorțul a fost unul scârbos care a durat ani de zile și s-a terminat abia la un an după nașterea copilului nostru. Vreau enorm de mult să mă căsătoresc cu el, dar el nu iși mai dorește să facă acest pas. El spune că o căsnicie este ceva extrem de important și trebuie să respect prin ce a trecut. Cu toate acestea știu că lipsa unei căsnicii nu... citeste mai mult

