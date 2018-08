O cititoare The Guardian mărturisește: „Încep să mă tem de sex. Fostul meu soț a fost un partener incredibil în pat și am fost împreună timp de 22 de ani dar el a fost necredincios de mai multe ori și am divorțat. Aproximativ un an mai târziu, m-am întâlnit cu actualul meu partener. Am încercat să-i spun ce vreau din punct de vedere sexual, dar din nefericire, el este cu adevărat îngrozitor în pat. În rest este un om uimitor și relația noastră este destul de solidă și ultimul lucru pe care vreau să-l fac este să-i rănesc sentimentele.”

... citeste mai mult