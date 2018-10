O cititoare The Guardian cere sfatul Mariellei, experta în relații a publicației: „Prietenul meu de peste șapte ani mi-a spus că și-a pierdut virginitatea cu o prostituată în timpul armatei. Mi-a mărturisit că s-a simțit presat de prieteni și nu voia să fie singurul virgin. Am fost șocată pentru că până acum știam că și-a pierdut virginitatea cu prima lui prietenă. Mi-a spus că a folosit prezervativul, dar am insistat să se testeze și el mi-a promis că va face acest lucru. Zilele următoare însă a început să fie nervos pentru că i-am cerut asta, ceea ce mi-a dat impresia că mi-a făcut o promisiune falsă. Probabil s-a comportat așa pentru că îi este frică, dar asta nu mă... citeste mai mult