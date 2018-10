O femeie cere sfatul expertei în relații sexuale pentru The Guardian: „Niciodată nu am avut un oragsm cu un partener cu toate că am reușit să singură. Mi-am promis recent că nu o să mă mai prefac, pentru că chiar dacă îmi place că le dă saisfacție partenerilor mei nu mă mulțumește pe deplin. Când ma întreabă dacă am terminat, simt o presiune uriașă și cum știu că nu se va întâmpla simt că rebuie să mă prefac. Dacă nu aș simți această presiune poate aș fi în stare să am un orgasm. Este posibil să comunic acest lucru fără să distrug... citeste mai mult